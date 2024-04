Trovato morto nei Fossi, mistero a Livorno

Il corpo di un uomo, che affiorava nell’acqua limacciosa dei Fossi di Livorno, è stato avvistato da alcuni passanti ieri notte intorno all’1,30. Il fatto è avvenuto in pieno centro, tra piazza della Repubblica e Scali delle Cantine. Immediato l’allarme al 112 e l’intervento di carabinieri e ambulanza del 118, insieme ai vigili del fuoco della sezione porto dotati di un mezzo nautico. E sono stati proprio i vigili del fuoco a raggiungere il corpo e a portarlo sugli Scali. Il medico del 118, però, ha potuto solo constatare il decesso. Avviati anche gli accertamenti medico legali: il cadavere si trovava già da molte ore in acqua e il volto era già in una prima fase di decomposizione. A un primo esame non sono state riscontrate ferite o lesioni. L’uomo, di età fra i 45 e i 50 anni, aveva in tasca alcuni elementi che fanno ritenere sia di origine nordafricana, ma per l’identificazione esatta bisognerà attendere ulteriori accertamenti.

Come è finito in acqua? Un incidente? Un malore, magari dopo aver abusato di alcol o sostanze stupefacenti? Oppure è stato spinto nel Fosso durante una lite? A tutte queste domande stanno cercando di rispondere i carabinieri. Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire se l’uomo sia stato colpito da un malore (per esempio un infarto) e saranno eseguiti anche esami tossicologici per valutare l’eventuale presenza di stupefacenti o altre sostanze, oltre che alcol. Il contesto ambientale in cui è avvenuto il ritrovamento del cadavere, con tracce di bottiglie di alcolici e altri elementi, potrebbe suggerire uno scenario ben definito, compatibile con le caratteristiche del cadavere.

Già in passato (l’ultimo nel giugno 2022) c’erano stati altri casi di extracomunitari trovati morti nei Fossi, per cadute accidentali dopo un abuso di alcol e droghe. Ma carabinieri e Procura di Livorno lavorano senza trascurare alcuna possibilità. Sono al setaccio anche le telecamere della zona e sono in corso indagini per reperire eventuali testimonianze. Gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Luca Filippi