Trovato morto nel letto dalla madre, la tragedia in via Muratori

Livorno, 10 marzo 2023 – Tragedia in via Muratori nel quartiere Ardenza-La Rosa stamattina: un uomo di 46 anni è stato trovato morto nel letto dalla madre.

I due vivevano insieme. La donna è entrata nella stanza pensando che il figlio stesse ancora dormendo, ma si è accorta che non respirava. Ha chiamato immediatamente i soccorsi telefonando al 112. Dalla centrale per lo smistamento delle emergenze è stata attivata subito una squadra di volontari della Svs con medico ed è arrivata anche un’altra ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere. L’intervento alle 10,30: l’uomo era già in arresto cardiaco, inutili tutti i tentativi di rianimazione.