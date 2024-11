Tenaris, nuova linea di produzione. Tubi: il rivestimento anticorrosivo

Piombino, 7 novembre 2024 – Inaugurata ieri in Tenaris Dalmine la nuova linea di rivestimento anticorrosivo dei tubi.

“Un investimento strategico che apre nuovi scenari di sviluppo per la realtà produttiva locale, dando ulteriore slancio alla ripresa di un’area segnata dalle difficoltà legate alla de-industrializzazione - hanno dichiarato Fim, Fiom e Uilm - l’inaugurazione segna un momento importante per il consolidamento dello stabilimento Tenaris Dalmine di Piombino, che, contestualmente alla firma dell’accordo tra Jsw Steel e Metinvest, potrà dare una nuova spinta alle aspettative e ambizione di lavoro di un intero territorio”.

L’investimento riguarda l’implementazione di una tecnologia innovativa per il rivestimento anticorrosivo dei tubi, “un passo fondamentale per diversificare l’offerta e rispondere alle nuove esigenze del mercato globale, in particolare nel settore dell’energia e delle infrastrutture - continuano i sindacati - l’introduzione del rivestimento anticorrosivo rappresenta, infatti, una risposta alle sfide poste dalla corrosione e dall’usura a lungo termine dei materiali, migliorando la durabilità e l’affidabilità dei tubi destinati a progetti di grande portata, soprattutto nei settori dell’oil&gas e delle energie rinnovabili. Il rilancio produttivo dello stabilimento arriva in un momento cruciale per la città di Piombino, che ha subito gli effetti di un lungo processo di deindustrializzazione. Negli ultimi anni, il territorio piombinese ha affrontato diverse sfide, ma l’accordo tra Jsw e Metinvest e l’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia costituiscono una testimonianza concreta della resilienza e delle potenzialità di questa area industriale. Il nuovo investimento, non solo rinvigorisce la produzione e chiude una fase di pesante utilizzo degli ammortizzatori sociali in Tenaris, ma come segreterie Fim Fiom Uilm presenti all’inaugurazione con l’Amministrazione comunale auspichiamo che porti alla creazione di nuovi posti di lavoro.

L’investimento in innovazione tecnologica è quindi la chiave per riscoprire un futuro sostenibile per Piombino, e riteniamo che una eventuale partnership tra Tenaris Dalmine, Jsw Steel e Metinvest e perché no Liberty Magona, rappresenti la sinergia tra capacità produttiva, innovazione e visione a lungo termine, con l’obiettivo di rilanciare il territorio e le sue infrastrutture portuali attraverso un mix di alta qualità e sostenibilità”. Il sindaco Francesco Ferrari: “Si tratta di un investimento che apre a nuovi scenari di sviluppo, sia per l’azienda che per l’intero comparto produttivo della nostra città. Un impianto all’avanguardia e tecnologicamente avanzato che guarda alla diversificazione dell’offerta per affrontare le sfide del mercato”.