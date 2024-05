Ubriaco alla guida si schianta contro un’ambulanza parcheggiata, denuncia e ritiro della patente

Elba, 24 maggio 2024 – Si è schiantato al volante della sua auto di grossa cilindrata contro un'ambulanza della Croce Verde parcheggiata negli stalli riservati a Portoferraio (Livorno), proprio sotto gli uffici della sezione navale dei carabinieri della compagnia di Portoferraio.

Alla guida un uomo che, riferisce l'Arma, era in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche: dall'etilometro sarebbe emerso un tasso alcolico superiore ben oltre quattro volte il limite consentito dalla legge. Per l'automobilista sono scattati una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro immediato della patente di guida.