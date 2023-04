Ufficializzati i fantini del Palio della Costa, ecco tutti i nomi

Livorno, 2 aprile 2023 – Aperta la prevendita dei biglietti per il Palio della Costa Etrusca a Bibbona. Quattro giorni di eventi, dal 20 al 23 aprile, in riva al mare, ufficializzata la lista dei fantini che parteciperanno alle XIV edizione della corsa equestre. Al canape (la partenza) della XIV edizione ci sarà un palmares di ben 13 vittorie e 213 palii corsi da protagonisti in Piazza del Campo. Già aperta la prevendita dei biglietti per garantirsi un posto riservato in tribuna o sul parterre della spiaggia sul sito www.paliodellacostaetrusca.com.

Fra i 32 che correranno sul circuito in riva al mare in rappresentanza degli gli otto comuni della Costa degli Etruschi (Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto, Campiglia, Suvereto e Sassetta) ci saranno alcuni dei fantini più vincenti di sempre: la leggenda Luigi Bruschelli detto Trecciolino, 13 vittorie a Siena e 53 palii disputati, Giovanni Atzeni detto Tittia che a Piazza del Campo ha vinto 9 volte, 4 nelle altrettante ultime edizioni e che al Palio della Costa Etrusca ha già corso e si è affermato per ben due volte (nel 2019 e nel 2020), Jonatan Bartoletti “Scompiglio” con 5 vittorie e 27 corse, Giuseppe Zedde “Gingillo” con 3 primi posti su 29 partecipazioni e Carlo Sanna “Brigante” con 1 vittoria su 13 tentativi.

A dare battaglia sul circuito modellato sulla sabbia dorata di Marina di Bibbona, 750 metri di pista con partenza sullo sfondo del suggestivo Forte dei Lorena, ci sarà l’esperienza di Francesco Caria “Tremendo”, Dino Pes “Velluto”, Alessio Migheli “Girolamo”, Andrea Coghe “Tempesta”, Antonio Siri “Amsicora”, Andrea Chessa “Nappa II”, Alessandro Chiti “Voragine”, Alessio Migheli “Girolamo”, Enrico Bruschelli “Bellocchio”, Giosuè Carboni “Carburo”, Stefano Piras “Sgangeo”, Federico Arri “Ares”, Antonio Mura “Shardana” e Massimo Columbu “Veleno II”.

E ancora i giovani e promettenti fantini come Mattia Chiavassa, Michel Putzu, Marco Bitti, Adrian Topalli, Simone Mereu, Luca Boldrini, Niccolò Francesconi, Andrea Sanna, Jacopo Pacini, Salvo Vicino, Nicolò Farnetani e Gavino Sanna.