Un livornese alla Coppa del Mondo del Panettone: Lorenzo Cristiani è tra i primi dieci italiani

Livorno, 26 aprile 2023 – Lorenzo, della Pasticceria Cristiani di Livorno è tra i primi dieci qualificati della selezione italiana per la Coppa del Mondo del Panettone.

Anche quest’anno, per la seconda volta, il panettone di Lorenzo Cristiani della omonima pasticceria, accede alla finale della Coppa del Mondo del Panettone, l’evento biennale dedicato al grande lievitato della tradizione italiana.

Una bella riconferma per Lorenzo, che ha portato il savoir-faire del nostro territorio alle selezioni 2023, che si protrarranno con lo stesso regolamento nei diversi paesi partecipanti fino alla dichiarazione dei vincitori nel 2024.

Lorenzo, quarta generazione Cristiani, è diplomato pasticcere professionista nel più autorevole centro di formazione della cucina italiana, l’Alma fondata da Gualtiero Marchesi, con sede a Colorno in provincia di Parma. Laureato anche in economia aziendale all’Università di Pisa, Lorenzo ha unito solida formazione tecnica, esperienza nell’impresa di famiglia e intraprendenza, proiettandosi verso obiettivi internazionali.

A lui e a tutta la Pasticceria Cristiani, marchio storico riconosciuto dal Mise con sede unica in via Salviano 6, arrivano le congratulazioni di Confcommercio.

"Il nostro territorio vanta straordinarie eccellenze, in campo gastronomico e non solo. Lorenzo, già tra i migliori pasticceri toscani under 30, è un giovane di esempio alle generazioni che devono affacciarsi nel mercato del lavoro, sia come dipendenti, sia come imprenditori, sia come anello di congiunzione tra la storia dell’azienda familiare e un contesto più ampio".