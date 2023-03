Un nuovo murale all’Ex Caserma Occupata, le foto

Livorno, 31 marzo 2023 – All'Ex Caserma Occupata nei giorni scorsi si è tenuta la seconda edizione di INKaserma-festival dell'illustrazione indipendente, durante il quale si sono svolti dibattiti e presentazioni. Erano presenti, a esporre le loro opere, artisti provenienti da tutta Italia che non si muovono nei circuiti capitalisti dell'arte e che si esprimono in maniera indipendente.

In occasione di questo festival è stato realizzato anche un nuovo murale sulla facciata esterna dell'Ex Caserma Occupata, all'angolo tra via della Cappellina e via Adriana.

Il murale dell'Ex Caserma Occupata

"Il murale – viene spiegato – ricorda, attraverso un galeone e un faro, le radici marinare della città di Livorno. Sono rappresentante anche due partigiane, combattenti della resistenza per la liberazione dai nazi-fascisti durante la seconda guerra mondiale, e una grossa bandiera antifascista che richiamano invece le radici antifasciste di Livorno. I simboli antifascisti e la scritta "Nella notte ci guidano le stelle", presenti nel murale, sono anche un omaggio per ricordare Dax, militante antifascista ucciso dai fascisti nel 2003, nel ventennale della sua morte”.

“Il murale – si spiega ancora – totalmente autofinanziato, è inoltre un modo per riqualificare il quartiere in cui si trova lo spazio e nel quale facciamo un lavoro quotidiano, portando avanti attività accessibili a tuttə, mettendoci così a disposizione del quartiere stesso (e non solo) permettendo alle persone di viverlo tutti i giorni”.

L’e Caserma Occupata “ringrazia i Partizan e Volkwriterz che hanno realizzato il murale insieme a noi e ad alcuni abitanti del quartiere creando così un momento di aggregazione sociale”.