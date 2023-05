Un tuffo nel medioevo: la Livorno che non ti aspetti / Foto

Livorno, 12 maggio 2023 – Un tuffo nella storia regala sempre grandi suggestioni. E poco importa se il Medio Evo non è proprio il periodo storico di maggior riferimento per la nostra Livorno. Anche se, a onor del vero, Livorna è attestata per la prima volta in un documento del 13 novembre 1017, nel quale il vescovo di Pisa concesse l'omonimo castello e un piccolo agglomerato di case alla famiglia pisana degli Orlandi.

E’ così che Livorno, fino a domenica 14 maggio, ospita il villaggio medievale con spettacoli di giullari, giocolieri, maghi, figuranti in costume.

Appuntamento con il Leghorn Medieval Festival alla Fortezza Nuova, dove sono in programma anche concerti di musica antica, il mercato, l’accampamento e tanto altro ancora. Meteo permettendo, ovvio. Ma nel Medio Evo non è che si facessero tanti problemi con la pioggia...