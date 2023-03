Una giornata speciale dedicata alla donazione

Una giornata dedicata alla donazione del sangue, quella che Comune e Avis hanno voluto organizzare per il 25 marzo, tra cui l’assemblea annuale dei soci, la premiazione dei donatori benemeriti e un torneo di beneficenza triangolare "Mettiamoci il cuore". Un’assemblea che "grazie alla disponibilità dell’amministrazione si svolgerà nella sede del Cisternino della Città per discutere degli obiettivi raggiunti nell’ultimo anno e per definire le linee guida per il futuro". Sarà quella anche la sede naturale per la premiazione dei "donatori benemeriti, esempio di impegno e solidarietà nei confronti della comunità. Alla presentazione il presidente Avis Livorno, Matteo Bagnoli, insieme al primo cittadino Luca Salvetti e l’assessore al Sociale Andrea Raspanti. Bagnoli nel suo intervento ha rimarcato la soddisfazione per il "superamento delle 8mila donazioni al 31 dicembre 2022". Questo fatto pone Livorno "come la realtà più virtuosa della Toscana - ha aggiunto Bagnoli -. Lo dico con orgoglio, senza fare confronti. I livornesi ce l’hanno proprio nel sangue l’abitudine di donare plasma e sangue". Ciò non basta, è "necessario intensificare le attività dell’associazione, anche coinvolgendo chi non può donare. Tutti sono utili alla causa, basta far girare la voce, perchè alla fine quello che conta è donare oggi per non si sa chi, sapendo che un domani potrebbe servire a me. Si tratta di un gesto volontario e disinteressato, che fa del bene a chi ne ha più bisogno". Dopo aver sottolineato che quella del 25 marzo prossimo sarà la prima assemblea annuale dell’associazione "senza il compianto Saverio Renda", l’assessore al Sociale Raspanti, nonché socio Avis, ha preso la parola riportando le continue "segnalazioni di grave carenza di plasma. Serve quindi incoraggiare verso la donazione: un piccolo gesto alla portata di tutti". Francesco Ingardia