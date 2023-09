Una piccola centrale dello spaccio di droga a bordo dell’auto: denunciati due giovani

Livorno, 14 settembre 2023 - Una piccola centrale dello spaccio di droga a bordo dell'auto. E' quanto hanno scoperto gli agenti di una volante della polizia in via della Cinta esterna.

Mercoledì sera una pattuglia ha notato una Mercedes con due persone a bordo in atteggiamento sospetto. Gli agenti si sono avvicinati, hanno chiesto i documenti ai due stranieri a bordo e, visto il loro atteggiamento insofferente e i precedenti penali, li hanno portati in questura per accertamenti.

Alla guida dell’auto era un tunisino del 1985, mentre il passeggero era un connazionale del 1999. Entrambi senza documenti di identità. A bordo della Mercedes è stato trovato hashish, oltre a denaro contante e due bilancini funzionanti.

I due sedicenti nordafricani sono stati denunciati per la violazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 C.p. in quanto trovati in possesso di droga (40,61 grammi lordi di hashish), 495 euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio e due bilancini digitali.

Tutto è stato sequestrato, così come l’auto sulla quale viaggiavano in quanto mezzo utilizzato per trasportare la droga.