“#Uniformi nel donare”: a Livorno c’è bisogno di sangue. Appello agli studenti, sul palco c’è Can Yaman

Livorno, 14 marzo 2023 – “C’è bisogno di sangue a Livorno. Usciamo dai lunghi mesi della pandemia con le ossa rotte e le donazioni sono diminuite. La nostra attività di sensibilizzazione nelle scuole si è fermata per mesi ed ora manca il turn over".

Ragazzi, abbiamo bisogno di voi! E’ l’appello che arriva dal dottor Fabrizio Niglio, primario del centrotrasfusionale di Livorno che mercoledì mattina 15 marzo salirà sul palco del Teatro Quattro Mori per parlare agli studenti delle scuole superiori in occasione dell’iniziativa organizzata dal questore Roberto Massucci e intitolata ’#Uniformineldonare’ con la consegna delle promesse di donazione da parte della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, polizia municipale, penitenziaria, Folgore, Accademia navale, capitaneria di porto e vigili del fuoco.

"Si può donare dai 18 ai 65 anni – ha detto il dottor Niglio – e ora molti donatori sono pensionati. E’ importante avvicinare i giovani. Con la ripresa a pieno ritmo degli interventi chirurgici, dopo il rallentamento causato dal Covid, c’è bisogno di sangue. Anche nella nostra città".

La Questura organizza l’evento in collaborazione con l’Associazione nazionale donatori della polizia di Stato, alla presenza ancora una volta degli studenti delle scuole livornesi. Infatti interverranno gli istituti scolastici Fermi di Cecina e Mattei di Rosignano Ipsia di Piombino, con gli istituti Niccolini-Palli, Buontalenti ed Orlando di Livorno.

A sottolineare il forte valore educativo dell’evento per i giovani, forte del suo significato in “coesione istituzionale” e sociale , si aggiungerà l’intervento della fanfara della polizia di Stato che si esibirà in alcuni brani musicali.

L’evento aprirà anche la tappa livornese di ’Break the wall tour’ dell’attore Can Yaman, ispettore della polizia di Stato nella fiction “Viola come il mare”, che con il suo impegno al fianco degli adolescenti proseguirà poi nella giornata con un incontro con gli studenti del Niccolini/Palli. Giovani sempre prontagonisti nelle iniziative del questore Massucci che ha creato il progetto #sceglilastradagiusta. Anche donare il sangue è una scelta, un ’dono’ che può salvare una vita.

Michela Berti