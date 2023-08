Tripoli Giannini compie 111 anni, è l’uomo più vecchio d’Italia

Cecina (Livorno), 20 agosto 2023 – Tripoli Giannini compie 111 anni: a Cecina Tripolino è un personaggio. Vive in via Trieste nel quartiere Campaciocchi. Un uomo da record: essendo l’uomo più anziano d’Italia è ovviamente anche il decano dei toscani e il bersagliere più anziano ancora in vita. Un uomo che ha visto tutta la storia del Novecento e oltre, dalle guerre mondiali all’epidemia di Spagnola, dal Covid all’11 settembre, l’Italia che diventa repubblica, l’ascesa e la caduta di Hitler e Mussolini.

Fino ai primi anni Ottanta ha gestito un negozio di frutta e verdura in piazza Carducci con la moglie Tosca, mancata nel 1982.

Nella sua lunga vita ha attraversato due pandemie, quella di Spagnola e quella di Covid: forse è per questo che nel 2021, all’età di 109 anni, non esitò a vaccinarsi. E si badi bene: si parla di un uomo lucido e vivace.