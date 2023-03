Va in giro con un coltello da cucina: denunciato dai carabinieri

Posto di blocco dei carabinieri

Livorno, 10 marzo – I carabinieri di Rosignano Solvay hanno denunciato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, per porto ingiustificato di armi.

Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno fermato per un controllo l’uomo, che è residente a Rosignano Marittimo, e gli hanno trovato un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 21 cm, di cui 10 di lama. Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione, il coltello è stato sequestrato e per l’uomo è scattata la denuncia.