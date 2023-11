Vaccini, via alla campagna generale: somministrazione per i maggiorenni, come prenotare l’appuntamento

Livorno, 14 novembre 2023 – Vaccinii non solo per gli over 65, ma anche per tutti i maggiorenni. L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 e che tutti i cittadini e tutte le cittadine maggiorenni possono prenotare il vaccino sul portale della Regione Toscana “www.uslnordovest.toscana.it” https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Il servizio consente di scegliere luogo ed ora dell’appuntamento ed accedere direttamente e senza attesa al punto vaccinale prescelto.

Per prenotare occorre inserire il proprio nome, cognome, codice fiscale, anno di nascita, e tessera sanitaria numero di cellulare dove ricevere gli SMS di conferma appuntamento. Nell’Asl Toscana nord ovest sono 15 i punti vaccinali in cui poter prenotare: a Pontedera, al Dipartimento della prevenzione (palazzo Blu), in via Mattei 2; a Volterra, al Dipartimento della prevenzione, in Borgo San Lazzaro 5; a Carrara, al Distretto di Avenza, in via Campo D’Appio 6; a Cecina, all’Ospedale civile, in via Montanara 52b; a Piombino, all’Hub Quartiere Perticale, in via Lerario; a Piombino, alla Palazzina rossa di Villamarina, in via Lerario 104; a Rosignano, al Centro socio sanitario, in via Aldo Moro 1; a Livorno, al Centro socio sanitario Est, in via Impastato 8; a Livorno, alla sede del Servizio di Igiene e nutrizione, in Borgo San Jacopo 59; ad Aulla, al Distretto sanitario, in piazza della Vittoria 22; a Capannori, al Dipartimento di prevenzione, in piazza Aldo Moro; a Pisa, al Dipartimento della prevenzione della Galleria Gerace, in via Matteucci 34; a Pisa, alla sede della Guardia medica, in via Garibaldi 198; a Fornaci di Barga, al Centro socio sanitario, in via dell’Asilo 1; a Viareggio, al Distretto sanitario del Terminetto, in piazza del Buonconsiglio 1.