“Vandali contro il camper elettorale della Lega”

Livorno, 29 maggio 2024 – Il candidato sindaco a Livorno Alessandro Guarducci denuncia che è stato vandalizzato il camper elettorale della Lega. “Un episodio molto grave” per il quale “esprime la massima solidarietà all'amico e alleato, Carlo Ghiozzi, candidato della Lega, per il grave atto di vandalismo cui è stato oggetto il camper da lui utilizzato per la campagna elettorale”.

"Invitiamo al tempo stesso Ghiozzi a proseguire la sua campagna elettorale con la stessa energia e convinzione di sempre”, aggiunge Guarducci sostenuto dalla coalizione del 'Rinnovamento’ (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Guarducci con Azione e Noi moderati e Nuovo Psi).

"Questi gesti - ha aggiunto Guarducci - dimostrano quanto sia importante la democrazia e il rispetto che noi sempre difendiamo, a differenza di altri”.

Il camper è stato attaccato la notte di martedì. Il mezzo riportava le immagini di Ghiozzi ed il fac-simile di scheda elettorale è stato imbrattato da sconosciuti con vernice spray nera che hanno disegnato falci e martello, e scritto la parola "fascio”. Nei giorni precedenti erano state anche rubate le bandiere che sventolavano sul retro del mezzo spezzando le aste che le sorreggevano.