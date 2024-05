Vanessa Incontrada, la sua vita a Livorno: le riprese della fiction Mediaset

Livorno, 24 maggio 2024 – Una Vanessa Incontrada incantata da Livorno: l’attrice di origini spagnole ma che ormai da molto tempo vive in Italia è nella città labronica per le riprese di “Solo una madre”, fiction Mediaset che andrà in onda sui canali del Biscione nei prossimi mesi.

I set della fiction sono principalmente nel quartiere della Venezia, in questi giorni pacificamente invaso dai camion della produzione.

Per Vanessa Incontrada questo è anche un modo per conoscere meglio Livorno, che racconta via Instagram quotidianamente durante il suo soggiorno. Un bello spot per la città, lei che ha un seguito da ben due milioni e mezzo di follower.

Le riprese si sono svolte anche in un locale della Venezia, l’enoteca Forte San Pietro, la cui gestione ha messo a disposizione gli spazi per la troupe. E adesso è grande la curiosità a Livorno in vista della messa in onda della fiction, che avverrà nei prossimi mesi.

Nella fiction Vanessa Incontrada è una ispettrice di polizia alle prese con una serie di casi da risolvere, fronteggiando allo stesso tempo la sua vita privata. Livorno dunque ancora una volta scenario di una fiction. E’ accaduto diverse volte in passato e questa nuova produzione potrebbe diventare un interessante spot turistico.