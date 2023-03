Venier conferma l’arrivo della nave L’Ad di Snam fa il punto sulle attività

"Il rigassificatore galleggiante Golar Tundra "arriverà nei prossimi giorni a Piombino" e "sarà operativo a partire da maggio come previsto". Lo ha detto ieri l’amministratore delegato di Snam Stefano Venier illustrando i conti del 2022 agli analisti finanziari. Snam chiude il 2022 con 3.317 milioni di euro di ricavi, in crescita dell’11,1% rispetto al 2021. Un aumento - spiega il gruppo in una nota - trainato "dalla crescita del business dell’efficienza energetica". Intanto in Italia nel 2022 l’apporto del Gnl il gas naturale liquido è cresciuto del 45% a 14,2 miliardi di metri cubi. Di questi 8,3 miliardi sono passati attraverso il rigassificatore Adriatic Lng di Rovigo, 3,7 dall’Olt di Livorno e 1,1 miliardi da Panigagli (La Spezia). Secondo le stime a suo tempo fornite, Golar Tundra che enterrà in funzione a maggio a Piombino, ha una capacità di stoccaggio di circa 170mila metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l’anno.

E mentre a livello nazionale l’attenzione è puntata sul porto di Piombino dove la nave Golar Tundra è attesa domenica notte, in città si continua a discutere del rigassificatore con l’amministrazione contraria e le opposizioni all’attacco. Anna Tempestini della lista Anna per Piombino spiega: "Si è dichiarata l’assoluta indisponibilità alla collocazione del rigassificatore in porto ma nel contempo non si è attivata nessuna politica energetica alternativa, anzi si sono osteggiate le proposte presentate dalle opposizioni in consiglio comunale, a partire dallo sviluppo delle comunità energetiche al posizionamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi".

Rincara la dose Laura Bardi capogruppo Pd: "Mentre il sindaco ha presentato ricorso al Tar contro il rigassificatore e non considera la possibilità di aprire una trattativa sulle compensazioni previste per l’opera, gli alleati della sua maggioranza e specificatamente una delegazione di Forza Italia guidata dall’onorevole Chiara Tenerini, incontra il ministro Pichetto Fratin proprio per parlare di rigassificatore e compensazioni, è ormai lampante che la situazione per la giunta di centrodestra è insostenibile".