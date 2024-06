Veronica Berti e Andrea Bocelli a Portoferraio: “Ormai veniamo ogni anno, qui all’Elba stiamo benissimo”

Portoferraio (Livorno), 15 giugno 2024 - Avvistata nel tardo pomeriggio di oggi (25 giugno) una splendida Veronica Berti, in pantaloncini e maglietta bianchi, nella storica boutique Joelle lungo la Darsena medicea di Portoferraio. La cantante 43 enne era appena sbarcata con il marito Andrea Bocelli dalla “La Stella del nord”, l’elegante yacht che possiedono da anni.

"Siamo appena arrivati dalla Puglia dove Andrea ieri sera ha cantato al G7. È stata una bellissima esperienza, però si sta meglio qui all’Elba!” ha scherzato Veronica. Il tenore ha infatti cantato ieri al 50° vertice del G7 che si è svolto dal 13 al 15 giugno 2024 a Fasano, in provincia di Brindisi, presso il resort Borgo Egnazia.

Al vertice, che è stato presieduto da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Andrea Bocelli ha intonato le arie più famose del l’opera, dal Rigoletto al "Nessun dorma” di Puccini.

Ma perché, c’era un po’ di pressione? “No, è andato tutto bene, però giustamente Andrea era lì per lavorare, adesso siamo più tranquilli. Sicuramente tutte le persone che erano lì era avevano un compito importante che è quello di mantenere la pace in questo mondo matto".

Adesso vi trattenete un po’ qui a all’isola d’Elba? "Si, a Portoferraio veniamo sempre volentieri. Ormai siamo degli habitués, torniamo ogni anno da tanto tempo, ma non so quanto rimarremo, probabilmente qualche giorno ma dipende anche dalle condizioni del mare. La bellezza della vacanza è proprio quella di non avere i piani”.

Prossime mete? “Ci prepariamo per il Teatro del Silenzio che si terrà in Toscana il 15, 17 e 19 luglio e celebra il trentennale della carriera di Andrea e quindi ci saranno tantissimi ospiti internazionali. Sarebbe bello che quest’anno che è un anno di festeggiamenti, si spargesse la notizia anche tra gli italiani, perché partecipano sempre e solo gli stranieri, quindi sarebbe importante che anche gli italiani venissero a fare il tifo”, ha detto Veronica.