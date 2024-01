Vertice sulla ’cassa’ in proroga. Tutti al ministero il 16 gennaio

PIOMBINO (Livorno)

L’accordo era stato già raggiunto prima di Natale, ora ci sarà la definizione tecnica il 16 gennaio al ministero. Fissato il tavolo la proroga della cassa integrazione in deroga, fino a gennaio 2025, per i lavoratori dell’acciaieria Jsw Steel Italy di Piombino. Lo hanno annunciato ieri i sindacati Fim, Fiom e Uilm che sono stati convocati dal ministero del Lavoro, insieme all’azienda, al ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione Toscana. E ieri segretari sindacali e i coordinatori Rsu hanno incontrato il vicepresidente Jsw Marco Carrai e la direzione del personale.

"Nell’incontro – si precisa – ci è stato annunciato una convocazione al ministero del Lavoro" che "avrebbe garantito all’azienda le risorse necessarie per la proroga" della cassa in deroga. Carrai avrebbe anche "confermato che il gruppo Jsw e Metinvest-Danieli hanno presentato al Governo le bozze dei memorandum e che attendono la sigla del governo. Il ministro Urso sembra abbia garantito la firma in contemporanea dei due Memorandum entro il 15 gennaio, alla base del rilancio dell’area siderurgica di Piombino.

Maila Papi