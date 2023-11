Via alla laminazione di acciai al treno Tmp

Sperimentazione di laminazione di acciai automatici al treno Tmp alla Jsw Steel di Piombino. C’era stato un po’ di allarme in città perché si tratta di acciaio al piombo e si temono emissioni o contaminazioni derivate. Ma i sindacati spiegano che sono state seguite tutte le procedure di sicurezza e i lavoratori sono preoccupati piuttosto dalla scadenza della cassa integrazione del 7 gennaio. "I lavoratori del treno di laminazione – spiega Daniele Pallini responsabile dei lavoratori per la sicurezza Uilm – hanno svolto con professionalità e dedizione questa laminazione, come Rls siamo stati presenti, per vigilare che tutti i dispositivi previsti dalle prescrizioni degli organi competenti fossero impiegati,così come la presenza del personale del laboratorio di analisi ambientali. Leggo con stupore alcune dichiarazioni di rappresentanti di istituzioni che probabilmente pensano di gestire queste problematiche esprimendo contrarietà sui social o sui media".

Paolo Carli Rsu Fiom osserva: "I lavoratori non sono preoccupati per questa sperimentazione, ma piuttosto per il loro futuro dato che a gennaio scade la cassa integrazione per 1400 dipendenti Jsw". La Regione Toscana ha dichiarato la disponibilità a utilizzare il proprio fondo di circa 7 milioni per finanziare parte della proroga, serve ora l’intervento del Governo. "Grazie anche all’interessamento del collega Arturo Scotto, capogruppo del Pd in Commissione Lavoro, abbiamo ottenuto la disponibilità del sottosegretario Claudio Durigon per un incontro con le Rsu che dovrebbe tenersi la prossima settimana" ha annunciato la deputata Pd Laura Boldrini, che ha seguito il caso delle Acciaierie.

Maila Papi