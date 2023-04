Via Grande, a settembre partiranno i lavori per la riqualificazione

Livorno, 16 aprile 2023 – C’è fermento e anche un po’ di ansia tra i numerosi commercianti degli storici negozi e gestori dei punti vendita in franchising di via Grande. Tutti si interrogano sulla data che segnerà il D-Day dell’inizio dei lavori per il rifacimento della disastrata pavimentazione (la palladiana) di questa che è una delle principali vie dello shopping a Livorno. La porta d’ingresso per chi arriva dal mare (i crocieristi e i turisti in generale), da troppi anni somigliante a una “vecchia signora” che non riesce più a coprire e mascherare i segni del tempo e dell’incuria.

Abbiamo fatto il punto con l’assessora all’urbanistica e decoro urbana Silvia Viviani.

"I cantieri apriranno a settembre. Il primo lotto riguarda la parte di via Grande lato porto. Sono in corso ancora i contatti con la Soprintendenza ai beni storici per gli ultimi dettagli".

Si manterrà la pavimentazione palladiana?

"Certamente, una palladiana in travertino ’mare-terra’ affogato nel cemento in tutta via Grande fino al Largo del Cisternino. Per ’mare-terra’ intendo le tonalità che vanno dal blu del mare al marrone della terra".

Gli operatori commerciali sono preoccupati dal fatto che i cantieri possano ostacolare, o penalizzare il loro lavoro...

"Non devono nutrire questo timore. Certo, ci saranno disagi perché saranno mano a mano tutti in mezzo ai cantieri, ma sarà garantito l’accesso ai negozi, come ai condomini".

A che punto siete con progetto e gara d’appalto? Il tempo stringe.

"La gara per affidare l’appalto da 4.253.000 euro (finanziati con fondi del Comune e un mutuo) sarà bandita entro maggio, dopo l’approvazione del progetto definitivo ormai in dirittura d’arrivo. Il progetto è unico come unico sarà il bando per l’appalto che metteremo a gara, da suddividere ovviamente in lotti funzionali".

I portici sono privati. I condomini daranno un contributo alle spese?

"I portici sono privati, ma a uso pubblico come stabilisce la legge. Così una quota delle spese per i lavori sarà a carico anche dei condomini".

Monica Dolciotti