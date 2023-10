Via Grande, i lavori del primo lotto: ecco chi ha vinto la gara del Comune

Livorno, 13 ottobre 2023 – L’associazione temporanea di imprese formata da Frangerini, Edinfra e Lumar, eseguirà l’intervento di restauro di via Grande che costerà all’amministrazione comunale circa 4 milioni di euro.

Questa associazione temporanea di imprese formata dalle ditte Frangerini Impresa, Edinfra e Lu.Mar, si è infatti aggiudicata i lavori mediante una procedura semplificata a inviti, perché la prima gara era andata deserta (era il mese di agosto).

"Per legge se la prima gara va deserta – spiega l’assessore all’urbanistica e riqualificazione urbana del Comune Silvia Viviani – è possibile rimettere a bando la stessa gara con procedura semplificata a inviti. Così è stato e ora abbiamo finalmente gli aggiudicatari. Questo ci permetterà di iniziare i lavori entro dicembre".

Prima che prendano il via gli interventi di riqualificazione, l’amministrazione comunale dovrà però organizzare incontri con i negozianti e i residenti di via Grande che lavorano e abitano nel tratto interessato dal primo lotto di lavori, per informarli e concordare con loro le iniziative utili a ridurre l’impatto del cantiere, tanto più perché sarà allestito in concomitanza con le festività natalizie.

Questo imponente intervento cambierà il volto di via Grande e porta la firma dello studio di progettazione Ipostudio Firenze ed è stato curato dall’architetto Giampiero Germino. L’idea è quella di ricreare una nuova palladiana contemporanea, formata da triangoli equilateri in travertino, distanziati e immersi in un cemento architettonico, dalle tonalità della terra fino ai colori del mare. La palladiana si interromperà all’incrocio dei pilastri degli edifici esistenti. Sono previsti un’illuminazione omogenea e un arredo urbano su misura.

M. D.