Via Passaponti, paura all’alba: camper con bombole di gas a fuoco

Livorno, 10 ottobre 2023 - A fuoco un camper con all'interno due bombole del gas. A evitare il peggio il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Livorno che sono intervenuti intorno alle 6.40 di questa mattina in via Passaponti a Livorno.

La squadra dei vigili del fuoco, supportata da un autobotte in appoggio dalla sede centrale, ha estinto le fiamme, prima che venissero l'incendio in corso coinvolgesse le due bombole di gas gpl che si trovavano all'interno del mezzo. Sono in corso le indagini che cercheranno di ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire le cause ed eventuali responsabilità.