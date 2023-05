Calcio in faccia al ragazzo fermato: punito il carabiniere, “Viene trasferito”

Livorno, 25 maggio 2023 – Calcio in faccia a un giovane fermato in strada dai carabinieri. Il militare dell’Arma autore del gesto verrà punito con il trasferimento e un ruolo non operativo. Il caso accade a Livorno ed emerge dopo il video pubblicato su Instagram dal network “Welcome to Favelas”. Si tratta di un caso simile a quello accaduto a Milano nelle scorse ore.

Due momenti del video. Nel frame di sinistra si vede il calcio del carabiniere

In quel caso nell’occhio del ciclone era finita la polizia municipale. La vicenda labronica accade in strada. Il giovane viene bloccato da un militare, mentre l’altro accorre e, con il ragazzo seduto a terra, gli sferra un calcio in faccia. Poi i due procedono all’ammanettamento.

I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola "Fermo” mentre è a terra. Il giovane, mentre viene ammanettato e un militare lo tiene per il collo, urla: «Mi fa male la gamba». E poi: «La gente mi guarda, così mi fanno le foto».

"Tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dei carabinieri – fa sapere l’Arma –. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo".