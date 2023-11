Livorno, ecco il villaggio di Babbo Natale: Villa Fabbricotti si colora per le Feste

Livorno, 18 novembre 2023 – Inaugurato a Villa Fabbricotti il villaggio del Natale che sarà aperto dal 18 novembre al 6 gennaio. L'iniziativa vede impegnata in primo piano la Pro Loco di Livorno con i volontari e gli artigiani che hanno allestito questo villaggio dove i bambini ma anche i grandi potranno divertirsi per le imminenti feste natalizie. E le iniziative sono davvero tante in questi quasi due mesi di permanenza del villaggio.

Nel Villaggio si potranno trovare un mercatino , giostrine, punti di ristoro e tante attrazioni per entrare nello spirito del Natale. Ogni sabato, domenica e festivi si potranno cavalcare pony e cavallini grazie alle Giacche Verdi Livorno. All’interno del Villaggio c’è come ogni anno la Casa di Babbo Natale, con ingresso a pagamento.

Il villaggio di Babbo Natale a Livorno (Novi)

La casa di Babbo e Mamma Natale è è una vera e propria accogliente dimora divisa in ambienti, dal salotto alla cucina, dalla camera alla stanza del trono, fino alla stanza degli Elfi dove vengono fatti laboratori e attività teatrali, all’ufficio postale per scrivere e spedire le letterine.