Vincenzo Vozza morto in ospedale, la tragedia della vigilia di Natale a Portoferraio

Elba, 25 dicembre 2023 – Tragedia la vigilia di Natale a Portoferraio per la prematura scomparsa del trentaduenne Vincenzo Vozza, rimasto vittima di un frontale mortale verso le 19,25 del 24 dicembre a Carpani, mentre stava rientrando a casa in località Valle di Lazzaro.

Il giovane portoferraiese era a bordo del suo scooterone quando si è scontrato con una Mercedes grigia classe A che stava procedendo in senso opposto. A bordo una coppia di giovani portoferraiesi di 28 e 30 anni, che sono rimasti sotto shock per l’accaduto. L’impatto frontale è stato violentissimo, Vincenzo è stato trasportato in condizioni disperate con il Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, ma è morto intorno alle 2 di notte, durante la Tac, per arresto cardiaco.

È stato un Natale davvero triste per tutta Portoferraio, dove Vincenzo, gioviale e socievole, sempre allegro, era conosciuto e amato da tutti. Il giovane, che lavorava nelle assicurazioni, era stato sempre attivo nel modo del volontariato, prima alla Misericordia di Porto Azzurro, poi alla Croce Verde e adesso alla Misericordia di Portoferraio, ed era sempre disponibile a fare turni con l’auto medica. Il 24 dicembre Vincenzo aveva partecipato al tradizionale “Tuffo degli Argonauti”, che si svolge ogni anno alla vigilia di natale nella darsena medicea di Portoferraio.

La Polizia Stato sta procedendo con i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma dai primi rilievi sembra che lo scooter abbia invaso la carreggiata opposta. Il magistrato ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause del decesso.