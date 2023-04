Vino di Bolgheri, super asta per le annate storiche di Masseto: “Nabucodonosor” venduto a 56.250 euro

Livorno, 28 aprile 2023 – Si è conclusa la prima asta di annate storiche di Masseto provenienti direttamente dal caveau della tenuta di Bolgheri.

L'asta, battuta da Sotheby's, ha raggiunto il risultato di 376.625 euro, assegnando tutti i 46 lotti.

L'annuncio della vendita a marzo aveva creato molta attesa tra i collezionisti di vino tanto che già al tramonto del primo giorno dell'asta, il 12 aprile, per il 100% dei lotti era stata depositata un'offerta.

Ieri, alla chiusura, un'ultima raffica di offerte ha spinto il totale delle vendite ben oltre la stima massima prevendita di 200mila euro, con collezionisti di tutta Europa, Americhe e Asia a competere per una o più delle appena 132 bottiglie proposte in vari formati, dalla vendemmia 1996 alla 2016.

Lotto principale è stato la Nabucodonosor (15 litri) 2010, venduta a 56.250 euro, triplicando la stima iniziale e stabilendo un nuovo record di Masseto in asta.

Per Giovanni Geddes, ceo Masseto, "siamo davvero felici del risultato di questa asta che si è conclusa al di sopra di tutte le aspettative. Desideriamo ringraziare tutti i collezionisti e gli operatori del settore per l'entusiasmo dimostrato nei confronti dei nostri vini. Questo è il miglior riconoscimento che Masseto possa ricevere. Ringraziamo anche Sotheby's per la professionalità e la passione dimostrate”.