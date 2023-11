Livorno: vinto un milione di euro al MillionDay

Livorno, 28 novembre 2023 – La dea bendata bacia Livorno. C’è un nuovo milionario in Italia, grazie all’estrazione del MillionDay di sabato 25 novembre, alle ore 20.30, a Livorno è stata infatti centrata la vincita più alta, 1 milione di euro. Decisivi i sono stati numeri 2, 6, 11, 14 e 15.

Si tratta della vincita numero 272 nella storia del concorso a premi, che ogni giorno per due volte al giorno mette in palio 1 milione di euro. Per quanto riguarda il mese di novembre - riferisce l'agenzia Agimeg - si tratta del terzo colpo milionario al MillionDay dopo quelli a Chieti e Bologna tra l’8 e il 13 del mese. La vincita è avvenuta presso il centro commerciale di Piazza Saragat 10, a Livorno.

