Livorno dice no alla violenza contro le donne

Livorno, 25 novembre 2023 – Non solo il calcio, che insieme ad altri sport nazionali ha aderito alla campagna chiamata #unrossoallaviolenza, ma pure il mondo dell'ippica. I fantini oggi all'ippodromo Caprilli di Livorno hanno voluto dire no alla violenza sulle donne. Proprio oggi, nel corso della prima giornata della stagione invernale dell'ippodromo livornese, tutti i fantini sono scesi in pista con il baffo rosso sul viso. Tra quanti hanno gareggiato oggi al Caprilli anche Sara Del Fabbro, una delle poche fantine professioniste in Italia.

E sempre oggi a Livorno, nel pomeriggio, grande mobilitazione in piazza Grande per la Giornata contro la violenza sulle donne e in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le altre vittime di femminicidio.