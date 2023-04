“Vivere Livorno”, il mensile in regalo oggi con La Nazione

Livorno, 28 maggio 2023 – E’ in regalo oggi, con il quotidiano La Nazione in edicola, il fascicolo “Vivere Livorno”, un inserto che racconta la città e la provincia.

"Vivere Livorno" in regalo con La Nazione

Dai piatti tipici come il cacciucco, cucinato dal famosissimo “Bocca” all’eccellenza dei vini di Bolgheri. Dall’arte dei graffiti che rendono speciale la nostra città alla passione per la tintarella che solo le frequentatissime Spiagge bianche di Rosignano possono garantire.

Raccontiamo anche il mondo del volontariato, con l’esperienza della Misericordia in una piccola ma molto dinamica realtà come San Pietro in Palazzi, poi la bella testimonianza di Igor, un ragazzo che vive la sua disabilità - da trent’anni in carrozzina - non come un limite me come un’opportunità. Questo e molto altro nello speciale "Vivere Livorno”.