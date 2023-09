Vola su un elicottero a 8 anni: il sogno di Matilde diventa realtà

Pisa, 14 settembre 2023 - Matilde è una bimba di 8 anni che desiderava con tutte le sue forze volare su un elicottero. Un sogno che è diventato realtà grazie alla guardia di finanza presso la sezione aerea di Pisa (reparto di volo dipendente dal Roan di Livorno).

La piccola, accompagnata da papà Maicol e mamma Valentina, ha potuto l'11 settembre finalmente decollare su un elicottero. Un volo importante per lei che ha rafforzato la sua voglia di combattere e sorridere. Ma anche un gesto di grande solidarietà che si è innescato dall'incontro tra il padre di Matilde e il comandante della sezione aerea, tenente colonnello Massimo Andedda.

Accolta dal comandante del Reparto operativo aeronavale di Livorno, Emiliano Rampini, all’aviatrice in erba è stata offerta la possibilità di visitare il reparto di volo salutando i militari che, in suo onore, si sono schierati come se dovessero ricevere il saluto da un’autorità.

Matilde è salita a bordo di un elicottero della linea AW169 e svolti i necessari passaggi e le procedure di sicurezza pre-decollo, ha sorvolato per pochi minuti i cieli pisani vedendo dal finestrino la propria abitazione. All’atterraggio ha ricevuto un’ulteriore sorpresa, il diploma di “pilota ad honorem”.