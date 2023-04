Volantini affissi ai portoni, attenzione: c’è scritto Ministero dell’Interno, ma è una truffa clamorosa

Livorno, 17 aprile 2023 – Attenzione: in città sta circolando un volantino truffa.

E’ la questura a mettere in guardia, raccomandando di non aprire la porta di casa a chi si presentasse chiedendo di entrare “all’interno delle abitazioni private con la richiesta di documenti per accertare la residenza di chi non ne avesse titolo”. E’ un raggiro: lo scopo è quello di entrare negli appartamenti per scopi non leciti.

Il volantino, con tanto di intestazione del Ministero dell’Interno, è stato segnalato alla questura in almeno cinque casi nella mattinata di oggi. Analoghe segnalazioni sono arrivate anche a Siena.

I volantini sono stati affissi ai portoni di alcuni palazzi e condomini. Si parla di avvisi in cui si anticipano controlli dentro le abitazioni private con la richiesta di documenti per accertare la residenza di chi non ne avesse titolo.

La questura di Livorno raccomanda a tutti di non aprire senza aver prima accertato l’effettiva legittimità della richiesta, eventualmente segnalando persone sospette al numero unico dell’emergenza, il 112.