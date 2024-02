Vuole comprare un escavatore sul web, ci rimette 7mila euro: intervengono i carabinieri

Rosignano Marittimo (Livorno), 25 febbraio 2024 – Il prezzo dell’escavatore messo in vendita su un noto sito di e-commerce aveva attirato la sua attenzione, ma a volte dietro a un’apparente occasione si cela una truffa.

E’ il caso scoperto dai carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo, che al termine delle indagini hanno identificato e denunciato per truffa e minaccia due cittadini lombardi di 40 e 46 anni.

I due sono accusati di aver messo in vendita l’escavatore, attirando l’attenzione della vittima con un prezzo esposto particolarmente allettante, ma una volta contattati i sedicenti venditori e avuta rassicurazione da questi ultimi circa le buone condizioni della macchina operatrice, una volta pattuito il prezzo, dopo aver indotto l’acquirente in errore lo hanno spinto a effettuare diversi bonifici per un totale di circa 7mila euro, minacciandolo a seguito del diniego da parte della vittima di effettuare ulteriori versamenti. Poi si sono resi irreperibili e l’acquirente non ha avuto alcun riscontro della macchina acquistata.

Allertati i carabinieri, i militari, dopo una serie di accertamenti, hanno acclarato l’identità dei presunti venditori, risultati già gravati da precedenti specifici, che dovranno rispondere dell’accusa di truffa e minaccia.