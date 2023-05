Vuole farsi giustizia da solo e gira armato di coltello: denunciato

Livorno, 26 maggio 2023 – I carabinieri di Ardenza hanno deferito in stato di libertà un 46enne per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia in orario notturno, sono intervenuti in zona Salviano a seguito della richiesta di un cittadino il quale riferiva di essere alla ricerca, armato di coltello, di un cittadino straniero che poco prima lo aveva infastidito.

I militari sono intervenuti e hanno individuato l’uomo, in evidente stato di agitazione. Dopo aver cercato di calmarlo, sono riusciti a farsi consegnare un coltello da cucina con lama appuntita e con una lunghezza complessiva di 32 cm che l’uomo aveva con sé. Il 46enne è stato accompagnato in caserma ed è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.