All’Elba approda lo yacht del patron di Easyjet

Portoferraio, 2 luglio 2023 – Nella darsena di Portoferraio si è ormeggiato “Esmeralda”, un mega yacht di 62 metri. Appartiene al miliardario Polys Haji-Ioanno, patron di EasyJet.

Polys Haji-Ioanno è il figlio del defunto armatore cipriota Loucas Haji-Ioannou morto nel 2008, che un tempo possedeva la più grande flotta di navi cisterna private del mondo.

Oggi il suo impero è stato costruito grazie ad una grossa partecipazione in easyJet, la compagnia aerea discount fondata dal fratello minore, Stelios.

Polys continua l’eredità marittima della famiglia con la sua flotta di 17 navi cisterna. Il miliardario cipriota ha nel suo impero anche molti in immobili commerciali e residenziali, in particolare a Cipro, in Grecia e in Norvegia.Lo yacht è stato costruito da Codecasa nel 1981. È stato progettato

Studio de Jorio. A bordo possono soggiornare 22 ospiti più un equipaggio di 26 persone. Valore 20 milioni di dollari.