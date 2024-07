L’Elba nuova terra promessa dei miliardari: lo yacht della signora Walmart all’ancora

Portoferraio (Livorno), 15 luglio 2924 – Miss Walmart è parcheggiata davanti al Grigolo. Naturalmente con uno dei panfili più belli tra quelli che hanno solcato le acque dell'Elba in queste ultime settimane. E non sono stati robetta da poco.

Dopo i gioielli della nautica di Zuckerberg e Rod Stewart, Dolce&Gabbana e l’Aga Khan, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan e il re della brugola usa Eric Smidt, anche lo scafo blu di 85 metri di Aquila dal valore di 150.milioni di dollari ha scelto di fare tappa nel mare cristallino dell’isola d’Elba.

Appartiene a una delle signore piu ricche degli Stati Uniti, erede dell’immensa fortuna di Walmart, il primo esempio di centro commerciale one- stop fondato sul primcipio: «I prezzi più bassi sempre e ovunque».

Ann è la figlia di Bud Walton, co-fondatore con il fratello Sam di Walmart, della catena nata nel 1962 oggi leader mondiale di supermercati che conta oltre 10 mila punti vendita in 28 paesi.

I Walton, al pari dei Rockfeller, occupano le prime posizioni nella lista degli americani più ricchi stilata via via da Forbes. Secondo Bloomberg nel 2019 con un patrimonio di 190 miliardi di dollari, erano la famiglia più ricca del mondo. Ann, 75 anni, è sposata con il magnate Stan Kroenke, maggior azionista dell’Arsenal, storico club calcistico della Premier League. Ma patron anche dei Denver Nuggets in Nba, dei Colorado Avalanches nella Nhl e dei Los Angeles Rams nella Nfl.

La famiglia conosce già l’Elba. Lo scorso anno, di fronte alle coste elbane in località Naregno, era apparso lo yacht della sorella di Ann Walton, Nancy.