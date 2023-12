La studentessa cecinese Yuliana Prokopchuk premiata da Mattarella

Cecina, 8 dicembre 2023 – È cecinese neodiplomata all'istituto tecnico economico AFM Polo-Cattaneo una dei sette studenti che a Roma (insieme alle loro classi) sono stati ricevuti al Quirinale per partecipare alle celebrazioni del centenario della Stella al Merito del lavoro. Quest'ultima è una onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro, ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private che si siano distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale, scelti dopo un lungo lavoro da una apposita Commissione. Coloro che vengono nominati "Maestri del Lavoro" hanno anche il compito di istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale. Ed infatti i Maestri del lavoro nello scorso anno scolastico hanno svolto interventi formativi (in particolare sul tema della sicurezza sul lavoro) coinvolgendolo 669 scuole, 4.412 classi e 80.085 Alunni. Di questi in ogni regione sono stati dapprima selezionati i più meritevoli e premiati con borse di studio e poi sono stati scelti i 7 rappresentanti per la cerimonia di Roma. "Yuliana ha potuto ascoltare dal vivo, in una cornice storica suggestiva, con emozione ed partecipazione, Elio Giovati, presidente della Federazione dei maestri del Lavoro, Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, naturalmente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella" dice la preside dell'istituto tecnico economico AFM Polo- Cattaneo Anna Tiseo che l’ha accompagnata – "è stata un' esperienza inaspettata e toccante anche per me e ringrazio i Maestri del Lavoro di Livorno che ci hanno permesso di viverla. Credo che Yuliana sia l'esempio vivente di quanto, in una società in cui molti cercano guadagni facili e pensano che tutto gli sia dovuto, l'impegno e i principi etici di correttezza, onestà e responsabilità premino. E sono convinta che il premio sia ancora più giusto perché Yuliana in questi ultimi cinque anni ha imparato alla perfezione la lingua italiana (è di origine ucraina), ha studiato badando spesso ai fratellini e ha anche lavorato. Ora è iscritta alla facoltà di economia aziendale (management e controllo) di Pisa e sono sicura che si farà valere in questo campo che è quello a cui si è appassionata nella nostra scuola".