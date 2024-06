Perdono lo zaino con farmaci salvavita del figlio di 11 mesi: recuperato dalla Polfer

Livorno, 5 luglio 2024 - Una brutta avventura che però fortunatamente ha avuto un lieto fine grazie all’intervento della polizia ferroviaria. Una famiglia, che era in vacanza in Toscana, aveva infatti inavvertitamente dimenticato sul treno lo zaino, con all'interno i farmaci salvavita per il figlio di 11 mesi, ma fortunatamente il bagaglio è stato ritrovato dalla polizia ferroviaria di Livorno.

La famiglia svedese è a Castiglioncello in vacanza e, arrivata nel villaggio, si è resa conto di aver lasciato uno zaino rosso, con dentro i passaporti e, soprattutto, i farmaci, sul convoglio. I medicinali erano indispensabili per la salute del bambino. Non appena si sono resi conto che lo zaino, col loro prezioso carico non era con loro, alla reception del villaggio hanno subito allertato la polizia ferroviaria.

Immediatamente gli agenti della polfer si sono messi alla ricerca del bagaglio, per recuperarlo nel minor tempo possibile. La ricerca è stata condotta sui due treni a bordo dei quali la famiglia aveva viaggiato, e proprio sul secondo treno è stato trovato lo zaino rosso. ''Sono arrivati i nostri angeli'', ha detto la donna al marito non appena ha visto arrivare la polizia con il bagaglio nel quale c'era tutto, compresi i medicinali per il piccolo.

