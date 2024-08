Zone 30, la mappa delle strade. Ma il Comune studia l’estensione

Livorno, 10 agosto 2024 – Anche Livorno ha le sue zone con limite di velocità a 30 km orari. Queste sono le strade dove vige il limite 30: via della Bassata, via dei Mulinacci, via Francesco Redi, via delle Siepi, via Diomede Bonamici, via Filippo Buonarroti, via Luigi Russo (via della Fonte di Santo Stefano civico 36). In via Romania, via Ungheria, via Slovenia e via Bulgaria. Il limite 30 vige anche: in Corso Amedeo (tra via Magenta e via del Collegio). In vicolo delle Guglie, via Temistocle Guerrazzi, via Oscar Ghiglia, in Largo Vittorio Vaturi, via degli Ebrei Vittime del Nazismo e via Accademia Labronica. All’ombra dei Quattro Mori cosa si prevede?

Ce lo spiega l’assessore alla mobilità e ambiente del Comune Giovanna Cepparello. "Il Piano urbano per la mobilità sostenibile già prevede una serie di zone 30, però abbiamo affidato uno studio di progettazione alla azienda GO-Mobility di Bologna – ci riferisce l’assessore – per disegnare il modello delle zone 30 per Scopaia, Scali Manzoni, zona Fabbricotti e zona Villa Maria. Non è detto però che saranno le nuove zone 30 ad essere attuate per prime, tuttavia dovranno appunto essere il modello di riferimento per fare poi delle zone 30 vere, dove effettivamente i veicoli saranno indotti ad andare più piano attraverso una serie di accorgimenti infrastrutturali come gli attraversamenti pedonali rialzati (come in via Montebello, ndr), l’aumento del verde in certe aree, o la creazione di marciapiedi agli angoli delle strate un po’ più allargati".

Oltre al Piano urbano per la mobilità sostenibile "il Comune di Livorno ha a disposizione anche il Piano delle zone 30, – aggiunge l’assessore Cepparello – per avere un modello di progettazione delle zone 30 vere e proprie e soprattutto efficaci". Chi è GO-Mobility? Con TPS, ISFORT e AIRIS, si è aggiudicata la redazione del PUMS della città metropolitana di Bologna e del PGTU di Bologna.