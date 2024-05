Villa Mimbelli, va in scena “Il Miglior Fabbro”

Livorno, 17 maggio 2024 – Sabato 18 maggio, alle ore 17, nella Sala degli Specchi di Villa Mimbelli, in via San Iacopo in Acquaviva (ingresso gratuito) si svolgerà lo spettacolo Il Miglior Fabbro ideato da Gregorio Bottonelli e le voci di L. Colonnacchi, N. Mazziotta, I. Politi: una lettura polifonica di passi di Dante, Montale, Saba e Caproni.

“Il Miglior Fabbro” è la definizione che Dante usa per rendere omaggio alla maestria tecnica del poeta provenzale Arnault Daniel, di cui egli è ammiratore. Ma ancora miglior fabbro è stato Dante per tutta la tradizione poetica italiana.