“Storie assurde”: è il nuovo album di Bobo Rondelli

Livorno – Si intitola “Storie assurde”, il nuovo disco di Bobo Rondelli che uscirà il 14 giugno, a distanza di tre anni dal precedente album del cantautore livornese (Cuore Libero).

Registrato e suonato insieme agli amici Musica da Ripostiglio, spiega una nota, l'album propone attraverso 13 canzoni una miscela di swing e brani d'autore, un libro di racconti sotto forma di canzoni dai toni irriverenti e testi politicamente scorretti, dove l'ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, ma non mancano passaggi più intimi e riflessivi, come da sempre è nell'animo di Bobo.

Storie Assurde è un disco che rivisita alcuni dei suoi «ciuchi di battaglia», da Storie assurde a Dal balcone, e insieme propone, per la prima volta in studio, anche brani che da anni Bobo esegue dal vivo, quali La chiappona o Il gigolò di Rotterdam; ma ci sono anche nuove creazioni tutte da scoprire. Registrato da Davide Fatemi, il disco è prodotto dal The Cage e uscirà per l'etichetta discografica The Saifam Group.

La copertina del disco è realizzata da Tommy, nome d'arte di Tommaso Eppesteingher, illustratore livornese, nonché insegnante di disegno e storia dell'arte al Liceo Cecioni di Livorno, che dal 1989 collabora con Il Vernacoliere in veste di vignettista e fumettista.