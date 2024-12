Livorno, la città si accende tra le polemiche “Zone buie non per colpa del Comune”

Livorno, 6 dicembre 2024 – Presentati a palazzo comunale iniziative ed eventi che animeranno Livorno nel periodo natalizio. Tanti appuntamenti tra musica, spettacolo e divertimento che riguarderanno i luoghi più rappresentativi come il Teatro Goldoni, Villa Fabbricotti, piazza della Repubblica, il mercato delle Vettovaglie e molti altri. A presentare il programma l’assessore al Turismo e al commercio Rocco Garufo, Adriano Tramonti di Fondazione L.E.M. e il direttore artistico del Teatro Goldoni Emanuele Gamba.

C’erano anche rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, di Ccn e Consigli di Zona, di ViviAntignano, della Proloco, di Porta a Mare e dell’Acquario.

Ad aprire è stato Garufo, felice del programma ma polemico nei confronti di chi non ha collaborato o ha criticato: «Siamo in chiusura di un anno elettorale, quindi è stato complicato organizzare tutti gli eventi. Siamo felici però di aver messo in piedi, grazie all’aiuto delle fondazioni, una serie di attività che faranno entrare la città nel clima natalizio. Abbiamo speso una cifra importante per le luminarie natalizie, anche se purtroppo alcune vie importanti non saranno illuminate non per colpa dell’amministrazione ma per la mancata collaborazione di certe zone anche particolarmente abbienti (riferimento a via Cairoli, ndr). In Villa Fabbricotti ci sarà il villaggio di Natale, che sta subendo delle critiche che faccio fatica a capire. Nei prossimi anni avremo la possibilità di organizzare eventi natalizi prima, così da poter aiutare ancora di più il commercio che si rilancia in questo periodo. Anche quest’anno confermato il pranzo di Natale organizzato da Sant’Egidio al mercato centrale, mettendo al centro la solidarietà».

«Fondazione Lem ha costruito una sorta di mercato in piazza della Repubblica – ha dichiarato Tramonti – oltre alla pista da pattinaggio, ormai un simbolo. L’ultimo dell’anno abbiamo organizzato nuovamente l’evento che l’anno scorso è stato un successo incredibile. Il Comune ha speso 48mila più Iva per l’ultimo dell’anno e 60mila più Iva per la luminaria, mentre piazza della Repubblica è praticamente a costo zero. L’investimento del Comune sulla luminaria serve per calmierare il prezzo per i quartieri, ma sono loro a doversi mettere d’accordo con le ditte». «Nel 2024 abbiamo aperto il sipario intorno alle 250 volte – ha concluso Gamba – quindi la cosa normale sarebbe stata riposarsi durante le feste, ma abbiamo deciso di rilanciare e da domani, giorno della nascita di Mascagni, fino al 17 gennaio organizziamo eventi che possano accontentare ogni tipo di pubblico. Il 31 dicembre il Goldoni storicamente stava chiuso, ma per il secondo anno di fila sarà aperto: avremo la Traviata. L’1 gennaio faremo il concerto di Capodanno grazie alla collaborazione di Fondazione Livorno».