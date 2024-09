Dante Alighieri, associazioni livornesi portano lo spettacolo a Milano, in carcere e all’università

Milano, 11 settembre 2024 – Doppia trasferta milanese per le associazioni livornesi Ippogrifo e RadiceAR. Giovedì 12 settembre alle 18,30, nel Cortile Dante Alighieri dell'Università Cattolica di Milano, Largo A. Gemelli 1, si terrà, a cura delle associazioni stesse, lo spettacolo Umile e Alta, lettura polifonica a tre voci dalla Commedia di Dante (Canti V e XIII dell'Inferno, V del Purgatorio e XXXIII del Paradiso).

Ideazione e concertazione di Gregorio Bottonelli, voci recitanti: Letizia Colonnacchi, Niki Mazziotta, Gaetano Ventriglia. A presentare la performance interverranno la professoressa Matelli, presidente di Kerkis Teatro Antico in Scena e il direttore di sede, professor Gatti. L’ingresso allo spettacolo è libero. E una replica di Umile e Alta avverrà il giorno dopo in un luogo speciale. Ovvero il teatro della casa di reclusione di Opera. L’inizio dello spettacolo in questo caso è per le 15.