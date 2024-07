Denunciate sei persone per guida in stato di ebbrezza

Livorno, 13 luglio 2024 – Sono sei le persone denunciate dai carabinieri nel Livornese per guida in stato di ebbrezza. Nell'ambito dei controlli, svolti per di più nelle ore serali, i militari della compagnia di Livorno hanno denunciato tre persone a piede libero per guida in stato di ebbrezza: un uomo sui cinquant'anni sorpreso a circolare sulla propria moto con tasso alcolemico al di sopra più del doppio previsto dalla legge, spiegano gli investigatori in una nota.

La stessa sorte è toccata ad un giovane ventenne controllato nell'area costiera della città, zona di via del Littorale, trovato con un tasso alcolico sempre oltre i limiti di legge e a un quarantenne alla guida della propria vettura in via del Larderel e che è risultato positivo al test sempre ben al di sopra del doppio dei limiti consentiti. I carabinieri della compagnia di Cecina ( Livorno) hanno sorpreso un giovane sui 20 anni alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza alcolica. Il ragazzo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche ed il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.

I militari della compagnia di Portoferraio ( Livorno) hanno denunciato, la scorsa notte, a piede libero due persone per guida in stato di ebbrezza: una donna sulla cinquantina che manifestava sintomi evidenti di ebbrezza alcolica. Sottoposta a controllo la predetta, sottolineano gli investigatori, è risultata positiva agli accertamenti speditivi eseguiti mediante precursore in dotazione ai militari ma si rifiutava di sottoporsi a quelli con etilometro. La patente di guida le è stata subito ritirata.

Nell'ambito dei medesimi servizi intorno alle 4 di mattina un giovane milanese di oltre i vent'anni è stato sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione alcolica, anche in questo caso immediato il ritiro della patente di guida oltre al deferimento in stato di libertà in base alla norma penale contenuta nel codice della strada