Darsena Europa, c’è l’interesse scritto di Msc: “Il porto di Livorno verso una nuova era”

Livorno, 8 gennaio 2024 – "La manifestazione di interesse conferma l'appeal crescente del porto di Livorno e, in particolare, del progetto della Darsena Europa, capace di attirare un nuovo e qualificato consenso". Lo ha detto oggi il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, commentando la richiesta scritta dal numero uno di Msc, Gianluigi Aponte e, firmata anche dai gruppi Fratelli Neri e da Lorenzini & C, arrivata a Palazzo Rosciano nella quale si chiedono informazioni di dettaglio sulla maxi-opera. La notizia della manifestazione di interesse di Msc è stata pubblicata dal Tirreno.

"Siamo lieti - ha aggiunto Guerrieri - dell'interesse che soggetti così qualificati hanno dimostrato di avere per un progetto che, ne siamo certi, aprirà a nuove prospettive di sviluppo non soltanto per il porto ma per tutto il territorio. La lettera conferma inoltre la bontà dell'operato dell'AdSP e di tutta la struttura commissariale, il cui lavoro svolto sino ad oggi è stato encomiabile".

Il percorso sulla Darsena Europa è già stato avviato da tempo e a breve, spiegano dall'Authority, raggiungerà un nuovo importante giro di boa: "Nei prossimi giorni - comunica Guerrieri - approveremo il progetto esecutivo consegnatoci a fine anno dal Rti affidatario: l'obiettivo è quello di avviare le opere pubbliche entro il primo trimestre del 2025. Sempre nei prossimi giorni incontreremo il raggruppamento per parlare in dettaglio del progetto ma è inutile dire che la lettera ricevuta ci sprona ad accelerare ancora di più sulla realizzazione delle opere pubbliche".

"Con l'interesse manifestato ufficialmente da Msc di Aponte insieme al Gruppo Neri e al Terminal Lorenzini – dice il sindaco di Livorno Luca Salvetti – la città con il suo porto torna sotto i riflettori e può tornare a proporsi con chance importanti nel sistema dei traffici internazionali del Mediterraneo. La notizia è di assoluto rilievo e la accogliamo con grande soddisfazione anche perché unita al lavoro fatto con Eni sulla bioraffineria, il recupero delle aree Ex Trw, i numeri su commercio, su piccole e medie imprese e sul turismo dà un senso di concretezza ulteriore al rilancio economico e lavorativo in atto. Adesso seguiremo con grande attenzione l'iter indicato dalle normative per l'assegnazione e i lavori che avanzano per il nuovo grande terminal”.