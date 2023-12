Giani: “Per Metinvest a Piombino serve fare accordi in pochi mesi”

Firenze, 6 dicembre 2023 - "Vedo che si vuole arrivare a costruire qualcosa di pienamente funzionante all'incirca nel 2027, quindi noi nell'arco di pochi mesi questi accordi dobbiamo farli, a breve saremo già nel 2024". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito del futuro accordo di programma per le acciaierie di Piombino (Livorno), con il progetto Metinvest-Danieli. Giani oggi a Firenze ha incontrato una delegazione di rappresentanti della Metinvest Trametal Spa.

Per partire col progetto, ha osservato il governatore toscano, mancano ancora "i lavori di interlocuzione per mettere sul campo gli elementi che faranno parte della convenzione che realizzeremo fra il Governo, la Regione, e i soggetti interessati. Ovvero tutti gli aspetti relativi proprio alla suddivisione e all'intitolazione giuridica delle concessioni e subconcessioni, tutti gli aspetti relativi alle modalità con cui saranno realizzati i forni elettrici, tutti gli aspetti relativi a quello che poi diventa il modo con cui le due aree trovano connessione e non sovrapposizione".

Quindi, ha concluso Giani, "siamo a elaborare quelli che saranno gli elementi che vanno su carta negli accordi di programma, nel cosiddetto addendum alle intese che lì c'erano già, ma quelle intese prevedevano la presenza sui 900 ettari solo di Jindal: in questo caso ci saranno Jsw e Metinvest-Danieli".