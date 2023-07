Rixi: “L’interporto di Livorno si farà nei tempi previsti”

Milano, 8 luglio 2023 – "Le opere per l'Interporto di Livorno previste dalla delibera Cipess del primo agosto 2022 si faranno nel pieno rispetto dei tempi previsti. Stiamo parlando di infrastrutture ancora in fase di progettazione, per cui sono necessari i 12 milioni a oggi assegnati. Una fase che terminerà entro il 2024 - data prevista per la partenza dei primi lavori - e che ci svelerà' la reale necessità finanziaria".

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit, Edoardo Rixi, che aggiunge: "Per il governo l'Interporto di Livorno resta fondamentale e sulle opere garantisce la copertura in legge di Bilancio a prescindere dall'importo, anche se superiore ai 300 milioni previsti. Una scelta in linea col principio alla base di Pnrr e Fsc: rendere coerente lo stanziamento di risorse con lo stato di avanzamento progettuale e la cantierabilità. In parole semplici, soldi subito dove le opere partono e un giusto cronoprogramma. Un cambio di paradigma che la sinistra fatica a comprendere", conclude Rixi.