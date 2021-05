Piombino (Livorno), 8 maggio 2021 - È convocato per il 13 maggio un incontro in videoconferenza con il Mise sulla Jsw Italy di Piombino. Lo rendono noto fonti sindacali.

Ieri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il deputato livornese del Pd Andrea Romano hanno incontrato il presidio sindacale della Rsu Jsw. "Al presidente della Regione, così come al sindaco di Piombino - sottolinea la Uilm in una nota -, va la richiesta di attivarsi sulla vertenza Jsw molto più di ciò che hanno fatto finora, per non subire passivamente le decisioni su cui dichiara di lavorare il ministro Giorgietti. La solidarietà delle istituzioni può anche fare piacere ma non serve. Occorre proporre, prima che a Piombino arrivi un pacco preconfezionato e poi fingere di cadere dalle nuvole, un piano per Piombino che oltre alle rotaie punti a fare sinergia con lo stabilimento Liberty Magona, per la quale si importano oltre 600.000 tonnellate di coils annui. Al Governo va chiesto che valuti urgentemente la reale volontà di Jindal o eventualmente di altri gruppi siderurgici italiani".

Per il sindacato "i dati indicano chiaramente che il settore dell'acciaio è in crescita in Italia ed è previsto in forte espansione nei prossimi anni anche grazie alle risorse del Recovery Found. Arrivare ad un incontro con il Governo serve per proporre attivamente, meglio se unitariamente, cosa la Regione, il Comune e le organizzazioni sindacali immaginano per il futuro di Piombino. Le tempistiche sappiamo che sono molto ristrette visto che le prime scadenze sono a fine luglio, quando scadranno le concessioni portuali e non conosciamo ad oggi nessun piano sulla logistica".