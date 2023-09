"A Livorno non vedo spiragli con il Pd". Galletti, freno dei Cinque Stelle sulle alleanze

Livorno, 14 settembre 2023 – Irene Galletti, consigliera regionale e coordinatrice territoriale 5S in Toscana, a livello nazionale il presidente Conte e la segretaria Pd Schlein dialogano e condividono battaglie su temi specifici (vedi il salario minimo).

A Livorno invece è secco il no al campo largo con il Pd?

"Apprezziamo che a livello nazionale finalmente il PD ci segua sul salario minimo, come nella difesa del reddito di cittadinanza, ma dobbiamo riconoscere che in Toscana la svolta progressista dem è quasi impercettibile. A Livorno poi l’attuale amministrazione non ha mostrato in tutti questi anni alcuna apertura verso le nostre proposte, impegnandosi a cancellare ogni traccia dei cinque anni di governo 5S e blindare la ricandidatura del sindaco Salvetti piuttosto che a discutere insieme di come rendere migliore la vita dei livornesi. Se poi scendiamo nei dettagli dell’operato di questa giunta, direi che a oggi non vedo spiragli di possibile collaborazione".

In consiglio comunale è apparso sempre più consolidato l’asse tra 5S-Buongiorno Livorno-Potere al Popolo, specie su urbanistica e nuovo ospedale. Insieme al presidente Conte quindi formalizzerete questa coalizione per le amministrative ‘24?

"In consiglio comunale c’è stata una proficua collaborazione su molte tematiche con Buongiorno Livorno, lo stesso con Potere al Popolo. Con queste due forze politiche sono state organizzate anche delle iniziative di successo come quella dell’Urban Center popolare per informare la cittadinanza sul nuovo piano strutturale e sul piano operativo proposto dall’amministrazione, su cui vi è una forte opposizione per il rischio di consumo di suolo permeabile. Parlare però di alleanza elettorale è prematuro, perché ci sarà da confrontarsi su tutti i temi cardine per il governo della città e capire se si può sviluppare un programma comune. Il dialogo resta aperto e il confronto serrato".

Da settimane Stella Sorgente rilancia l’iniziativa (elettorale) #doposalvetti prevista per settembre 2023. Ci può dire con esattezza in che cosa consiste?

"A breve ci sarà una conferenza stampa per presentare l’iniziativa e il percorso che verrà intrapreso, in accordo con il gruppo di Livorno preferiamo non fare alcuna anticipazione".

Il candidato del M5S: a che punto siamo e quale il profilo ricercato?

"L’individuazione del candidato va di pari passo con la definizione del programma, che per noi rappresenta il percorso che il sindaco e la sua giunta seguiranno nel rispetto della promessa elettorale che formuleremo alla città di Livorno. Siamo certi che la figura che più rispecchierà il ruolo da ricoprire emergerà durante i tavoli di confronto programmatico, e che sarà in tempi brevi".

di Francesco Ingardia