A Livorno si scatena la caccia ai consensi: prima i nomi, poi i programmi

Livorno, 2 ottobre 2023 – «Da sempre, e non da ora, sono contrario alle porte più o meno girevoli tra giornalismo e politica. Tradotto in italiano: io non ci penso nemmeno lontanamente». Ragazzi e ragazze del centrodestra che continuate a bisbigliare il nome dell’ex direttore de La Nazione Beppe Mascambruno: nonostante per voi sia in partita le sue parole sembrano chiare.

Non ci pensa nemmeno Come chiare sono state alcuni mesi fa quelle di Marco Gasperetti, giornalista livorense de Il Corriere della Sera: no grazie, dopo una bella risata. Due porte chiuse, fatevene una ragione.

Chi invece non se ne fa una ragione del ’no’ che alcuni di Fdi avrebbero messo sul suo nome é Carlo Ghiozzi che punta alla candidatura. Il capogruppo sa bene che quando Romiti salirà sul Carroccio, solo la candidatura a sindaco può dargli la garanzia di tornare in consiglio. Magari può anche vincere, per carità. Ma in Fdi non se ne vuol sentir parlare. E giù tavoli e telefonate che fino ad ora hanno portato a poco. Livorno, però, non é il solo Comune ad essere in ballo.

A Collesalvetti non c’é intesa nel centrosinistra su Adelio Antolini e il Pd lo scarica. A Rosignano la probabile candidatura di Marabotti farà tremare il Pd di Donati. A Cecina poi il centrodestra pensa di vincere facile dopo i guai del sindaco Lippi che hanno messo in seria difficoltà il suo partito alle prese con una complicata risalita d’immagine. Qui la decisione é in mano alla Tenerini che punterà a mettere la bandiera della destra in Municipio.

A Bibbona Fedeli si prepara ad un altro mandato, lui é l’unica garanzia per il csx. A Castagneto Carducci, per il centrosinistra, potrebbe spuntate la candidatura dell’attuale vicesindaco Valerio Di Pasquale. Mentre una bella partita si giocherà a Piombino. Il centrodestra potrebbe confermare il sindaco uscente Ferrari, al primo mandato, ma nelle file avversarie prendono quota due super nomi Gianni Anselmi e Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità Portuale che ha portato bene al porto delle Acciaierie. E poi l’Elba, dove il centrodestra vuole fare cappotto prendendo anche il capoluogo con Nocentini.

di Michela Berti